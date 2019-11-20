Akşehir'de Yukarı (Gavur) Hamamı'nın restore çalışmaları

Akşehir'deki önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi'ne ait olan tescilli Yukarı (Gavur) Hamam Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Şehrimizin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallemizde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait tescilli Yukarı (Gavur) Hamam restorasyonu, 26 Ağustos 2019 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Restorasyon sonrasında hamam özelliğini kaybetmeden restoran işlevi verilerek kullanıma açılacak, bu tarihi yapımız Akşehirimize ve turizmine katkı sağlayacaktır." bilgisini verdi.

Çimenli Mahallesi, Hamam Sokak'ta yer alan Yukarı (Gavur) Hamamı kagir yapı olarak inşa edilmiş olup 1968 tarihli eski eser fişinde, kitabesinin olduğu ve hamamın Ermeni Cemaati tarafından 1895 yılında Mıgırdıç Kalfa'ya inşa ettirildiği bilgisi yer alıyor.