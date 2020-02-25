Akşehir'de zabıta denetimleri - Son Dakika

Akşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin işyerlerine yönelik rutin denetimleri sırasında bir işyerinde ele geçirdiği bozuk ve günü geçmiş 57 adet paketlenmiş salama el konuldu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya zabıta ekiplerinin gıda denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Değerli hemşehrilerimizin tüketimine sunulan gıdalar konusunda dikkatli olmaları ve bu ürünlerin özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız; Belediyemizin 444 9 153 numaralı telefonuna bu konudaki her türlü şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilirler. Ayrıca yine gıda ile ilgili şikayetleri için Alo 174 Gıda Hattını arayabilirler." dedi.