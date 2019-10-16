Son Dakika Haberleri: Akşehir'de zabıta ekipleri denetimlerini artırdı
Son Dakika Güncel Akşehir'de zabıta ekipleri denetimlerini artırdı

Akşehir'de zabıta ekipleri denetimlerini artırdı

49 dakika önce

Akşehir Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan işyerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Akşehir'de zabıta ekipleri denetimlerini artırdı, System.String[]

Akşehir Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan işyerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçe sakinlerinin daha hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kuaför, lokanta, fırın, şarküteri, market, berber ve kasapların işyeri açma çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kuralları ve fiyat tarifelerini denetliyor.

Bazı işyerlerinde yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçen ürünlere de el konulurken, ürünler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetiminde zabıta ekipleri tarafından imha ediliyor.

Vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirdikleri, alışveriş yaptıkları ve kişisel bakım yaptırdığı yerlerin denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri satışa sunulan ürünlerin etiket ve ambalaj kontrolleri yanı sıra iş yerlerinde yangına karşı önlemlerin yeterli ölçüde olup olmadığını kontrol ediyor.

Söz konusu belirtilen kurallara uymayanlara, zabıta yönetmeliğinin ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai işlem uygulanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:33 Kaynak: AA
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