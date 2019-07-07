Akşehir'deki sergilere ziyaretçi ilgisi

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla açılan fotoğraf, karikatür, resim ve çeşitli sanat dallarında açılan sergiler büyük beğeni topluyor.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla açılan fotoğraf, karikatür, resim ve çeşitli sanat dallarında açılan sergiler büyük beğeni topluyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve ilçe protokolü, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında ilçe merkezinde açılan sergileri gezdi.

Batı Cephesi Karargah Müzesi önünde Fikri Er tarafından açılan "Akşehir'in Hafızası" isimli eski Akşehir fotoğraflarından oluşan sergi, ilgi gördü.

İlçede vatadanlar Akşehir Kültür Merkezi'ndeki Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin "Kadrajımızdan Yansıyanlar" sergisi ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Selçuklu'dan Motifler" sergisi ve Karikatürcüler Derneği'nin sergisini görme imkanı buluyor.

Öte yandan vatandaşlar, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin "Akşehir Atölyesi Proje Sergisi", "Akşehir'den İnsan Manzaraları" adlı fotoğraf sergisi ile Cumhuriyet İlkokulu'ndaki Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi'nin "Üç Boyutlu Rölyef, Ahşap Süsleme" sergisini inceleme fırsatını yakaladı.

Sergiler, 10 Temmuz'a kadar Akşehirli sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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