Son Dakika Haberleri: Akşehir'den Çanakkale'ye İkinci Öğrenci Kafilesi Uğurlandı

Akşehir'den Çanakkale'ye İkinci Öğrenci Kafilesi Uğurlandı

1 saat önce

Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe genelindeki tüm 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme etkinliği, devam ediyorBelediye tarafından "Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor" adıyla başlatılan projede, Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11.

Akşehir'den Çanakkale'ye İkinci Öğrenci Kafilesi Uğurlandı, System.String[]
Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe genelindeki tüm 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale gezisine gönderme etkinliği, devam ediyor

Belediye tarafından " Nasreddin Hoca'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor" adıyla başlatılan projede, Çanakkale gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden ve Kuran kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan ikinci grup düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Gülcü, okul idarecileri ve veliler katıldı.

İkinci kafilede Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi ve Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden ulaşan 90 kişi, İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarından 180 kursiyer ve kurs öğretmeni yer aldı.

Uğurlama öncesi İlçe Vaizi Saim Özbakır tarafından dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Nasreddin Hoca, Çanakkale, Akşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi Fenerbahçe'de Jailson 22 Gün Sonra Sahaya Çıktı!

Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir'den Çanakkale'ye İkinci Öğrenci Kafilesi Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]