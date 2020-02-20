Akşehir'den İdlib'e gönderilen yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'den İdlib'e gönderilen yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Akşehir'den İdlib'e gönderilen yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te yaşayanlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır dolusu insani yardım, İdlib'e doğru yola çıktı.

Akşehir'den İdlib'e gönderilen yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te yaşayanlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır dolusu insani yardım, İdlib'e doğru yola çıktı.

Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilçede toplanan yardımların gönderilmesi için Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Konya İHH Yönetim Kurulu üyesi Veli Malkır, İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı, "Akşehir halkımızın desteği ile başlatmış olduğumuz kampanya ile bugün ikinci yardım tırımızı gönderiyoruz. Daha önceki yardım tırımızın içerisinde ağırlıklı olarak giyim, çadır, battaniye, halı, kuru gıda ve un göndermiştik. Bugün ise 23 ton un ve yine battaniye, halı, kıyafet ve bunun gibi acil insani yaşam malzemeleri gönderiyoruz. Katkılarından dolayı Akşehir Belediyesi'ne, AK Parti ve MHP'nin ilçe teşkilatlarına, resmi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Akşehir halkına teşekkür ederim." dedi.


Konuşmanın ardından yapılan dua ile yardım tırı İdlib'e doğru yola çıktı.

Akşehir, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı
Dolar 6.10'un üzerine çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşehir'den İdlib'e gönderilen yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]