Akşehir'den İdlib'e gönderilen yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te yaşayanlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır dolusu insani yardım, İdlib'e doğru yola çıktı.

Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilçede toplanan yardımların gönderilmesi için Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Konya İHH Yönetim Kurulu üyesi Veli Malkır, İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı, "Akşehir halkımızın desteği ile başlatmış olduğumuz kampanya ile bugün ikinci yardım tırımızı gönderiyoruz. Daha önceki yardım tırımızın içerisinde ağırlıklı olarak giyim, çadır, battaniye, halı, kuru gıda ve un göndermiştik. Bugün ise 23 ton un ve yine battaniye, halı, kıyafet ve bunun gibi acil insani yaşam malzemeleri gönderiyoruz. Katkılarından dolayı Akşehir Belediyesi'ne, AK Parti ve MHP'nin ilçe teşkilatlarına, resmi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Akşehir halkına teşekkür ederim." dedi.



Konuşmanın ardından yapılan dua ile yardım tırı İdlib'e doğru yola çıktı.