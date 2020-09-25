Akşehir'e modern otogar binası kazandırılıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'e kazandırılacak yeni otogar binasının temel atma programına katıldı.

Altay, ilçede yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak, sanayiciler, esnaflar ve ilçe halkıyla buluştu.

İlk olarak Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulunan Altay, burada sanayicilerle bir araya gelerek, üretim yapan fabrikaları inceledi ve işçilerle sohbet etti.

Sanayicilerle buluşmasının ardından açıklamalarda bulunan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise büyükşehir belediyesince kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti.

Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni otogar binasının temel atma programına katıldı.

Önemli bir yatırımın temelinin atıldığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Yeni Büyükşehir Yasası ile Akşehir'e toplam 228 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Atık Su Artırma Tesisi'nden restorasyon çalışmalarına kadar birçok proje hayata geçti. Akşehir potansiyeli yüksek bir ilçemiz. Özellikle ziyaret ettiğimiz sanayi bölgesi, gelişme alanlarının planlanması, ileride OSB adına, üretim adına çok iyi şeyler olacağının işareti. Akşehir birinci derece deprem bölgesi. O yüzden yapmış olduğumuz çalışma 7,5 milyon liraya mal olacak. 2 bin 700 metrekarelik otogarın yapımına bugün başlıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmiş olacak."

Altay, Akşehir'in turizme kazandırılmasıyla ilgili de önemli çalışmalar yürüttüklerini, ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.