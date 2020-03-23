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Akşehir Emniyet Müdürlüğü'nden anonslu "koronavirüs" uyarısı
6 saat önce
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere, kronik hastalara ve bir araya gelen gruplara yönelik anonslu uyarılarda bulundu.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere, kronik hastalara ve bir araya gelen gruplara yönelik anonslu uyarılarda bulundu.
Ekipler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için cadde, sokak ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.
Halkın yoğun olduğu bölgelerde, polis araçlarından megafonla, "Değerli Akşehirliler, salgın nedeniyle evde kalmanızı, toplu olarak bir arada bulunmamanızı tavsiye ediyoruz." şeklinde anons yaparak vatandaşlar uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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