'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum' projesi start alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum' projesi start alıyor - Son Dakika

'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum' projesi start alıyor

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu 'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi' başlıyor.

'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum' projesi start alıyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu 'Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi' başlıyor.


Akşehir'de yaşayan öğrencilerin Akşehir'in türkülerini, halk oyunlarını ve kültürünü daha yakından tanıması amaçlanan proje, Akşehir'deki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayacak. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın isteği üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi tarafından geliştirilen ve hazırlanan proje, Başkan Akkaya'ya sunuldu. Toplantıda hazırlanan proje ve yıl boyunca yapılacaklar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ve proje ekibi tarafından Başkan Akkaya'ya bilgiler verildi. Toplantıda Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de hazır bulundu.


Akşehir'deki tüm öğrencilerin en az bir Nasreddin Hoca fıkrası, en az bir Akşehir türküsü ve en az bir Akşehir yöresi halk oyunu bilmesi amacıyla böyle bir proje hazırladıklarına değinen Başkan Akkaya, "Paydaşlarımız ile birlikte tüm çocuklarımıza halk oyunlarımızı, türkülerimizi, kültürümüzü ve Nasreddin Hocamızın fıkralarını öğreterek onları bu eşşiz şehirde yaşamış olmanın farkındalığını oluşturma çabası içerisindeyiz. Projemizi 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde başlatıp, gerekli görülen iyileştirmeler ve çalışmaları yaparak sonraki yıllarda da devam ettirme düşüncesindeyiz. Önümüzdeki günlerde projemizle ilgili bir lansman yapılacak olup, projedeki paydaşlarımıza ve proje ekibine şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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