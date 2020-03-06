Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi başladı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesindeki öğrencilerin yörenin türkülerini, halk oyunlarını ve kültürünü daha yakından tanımasının amaçlandığı Akşehir'i Seviyorum Şehrimi Tanıyorum Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, projenin amaçlarına değinerek, şehirlerin aynı zamanda, geçmişin, anıların ve tecrübelerin de izlerini taşıdığını belirtti.

Kimliğe ve kültürel özelliklere sahip çıkılmasının önemini vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Akşehir'imizi geçmişiyle söyle bir düşündüğümüzde; Nasreddin Hoca'sıyla Seyyid Mahmud Hayrani'siyle, Kurtuluş Savaşı yıllarında vatan müdafaasına katkısıyla, Batı Karargahı'yla, çeşitli müzeleriyle, dünyaca ünlü kirazıyla, yöresel yemekleriyle, tatlısıyla, türküleriyle, halk oyunlarıyla, yöresel kıyafetleriyle, eski evleriyle adeta bir umman çıkar karşımıza. İşte yaşadığımız kentteki bu kıymetli kültürel varlığı benimsemek ve daha da önemlisi bu kültürel varlığa sahip çıkıp onu geleceğe taşımak hepimizin Akşehir'e gönül borcudur."

"Akşehir'i Seviyorum, Şehrimi Tanıyorum" proje ile de ilkokuldan liseye kadar ilçedeki tüm öğrencilerin, kentin kültürünü daha yakından tanımasının hedeflendiğini aktaran Topaloğlu, "Yaşadığı kentin türkülerine, manilerine, halk oyunlarına, yemeklerine, giyim kuşamına, bilginine, yazarına aşina bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen bu kıymetli projemizin tüm öğrencilerimiz üzerinde başarıya ulaşmasını temenni ediyorum." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ise projenin öneminin altını çizerek, "Gerçekten Akşehir öyle bir kent ki, öyle bir şehir ki, ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu medeniyetlerle beraber farklı kültürlerle tanışmış, yoğrulmuş çok büyük bir kültür mozaiği oluşmuştur." diye konuştu.

Akşehir'in tarihi dokusunun ve kültürel mirasının tanınması ve tanıtılması gerektiğini belirten Akkaya, "Akşehirliler olarak öğrencisiyle, öğretmeniyle, müdürüyle, amiriyle, çalışanıyla, esnafıyla ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak bizim boynumuzun borcudur. Projenin başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Talha Altuntaş, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurumlarının müdürleri ve amirleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.