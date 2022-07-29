Akşehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Akşehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

29.07.2022 13:41
Akşehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Akşehir ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Akşehir ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İbrahim Güvenç idaresindeki 32 HH 942 plakalı kamyonet, Karahüyük Mahallesi yakınlarında aynı yöne seyir halinde bulunan 42 UH 037 plakalı Numan Yapıcı idaresindeki traktörün arkasındaki römorka çarptı.

Kazada yaralanan ve kamyonete sıkışan sürücü İbrahim Güvenç, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı Güvenç, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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