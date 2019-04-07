Son Dakika Haberleri: Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifinin Genel Kurulu

Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifinin Genel Kurulu

1 saat önce

Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifinin 68. Genel Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Yusuf Yazır yeniden başkanlığa seçildi.

Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifinin Genel Kurulu, System.String[]
Akşehir- Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifinin 68. Genel Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Yusuf Yazır yeniden başkanlığa seçildi.

Ilgın Şeker Fabrikası futbol sahasında gerçekleştirilen genel kurulda çiftçiler oy kullanmak için sandığa gitti.

Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığı için iki aday yarıştı.

Mevcut başkan Yusuf Yazır ile iş adamı Ahmet Ercan'ın yarıştığı genel kurul, İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Divanın seçilmesinin ve gündem maddelerinin görüşülerek oylanmasının ardından seçimlere geçildi.

Mevcut başkan Yusuf Yazır, 10 bin 876 çiftçinin oy kullandığı seçimlerde 6 bin 126 oy alarak tekrar Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifinin başkanı oldu.

Yönetim kurulu üyeliklerine, Hasan Avcı, Derviş Acar, İsmail Taş ve Abdullah Demirtaş, denetim kuruluna ise Mehmet Akkaş, Abdil Yalçınoğlu, Hasan Hüseyin Avcı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:43 Kaynak: AA

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