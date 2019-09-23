Son Dakika Haberleri: Akşehir'in coğrafi işaretli ürünleri Ankara'da tanıtıldı
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Akşehir'in coğrafi işaretli ürünleri Ankara'da tanıtıldı

50 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Akşehir'in coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.

Akşehir'in coğrafi işaretli ürünleri Ankara'da tanıtıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Akşehir'in coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.


Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile açıldı. Yoğun ilgi gören zirvede Coğrafi işaretler ve yöresel ürünler ile ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk ve yabancı perakende ve yemek servisi endüstrisi sektörü temsilcileri ile uluslararası organizasyonların stantları yer alırken Akşehir Belediyesi de Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak açılan stantta yerini aldı.


Yoğun ilgi gören Konya standında Akşehir Belediyesi tarafından Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Kirazı Lokumu tanıtımları yapılırken, Akşehir Hersesi, Akşehir Tandır Kebabı, Akşehir Kirazı ile ilgilide bilgilendirme yapıldı.


Ankara Ticaret Odası Congresium'da yapılan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde; Akşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Gürdal, Zekeriya Kanat ve Özlem Hekim, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'le birlikte gelen ziyaretçileri ağırlayıp ürünlerin ve Akşehir'in tanıtımını yaptı. - KONYA

Ankara Ticaret Odası, Akşehir, Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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