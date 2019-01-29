Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Genişliyor

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 30 hektarlık ilave alanı içerisinde yer alan ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan taşınmazın, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne satışının uygun görüldüğü bildirildi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 30 hektarlık ilave alanı içerisinde yer alan ve mülkiyeti Hazine'ye ait olan taşınmazın, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne satışının uygun görüldüğü bildirildi.



Akşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emin Makascı, yaptığı açıklamada, ilave genişleme alanının yatırıma açılabilmesi için Akşehir OSB Yönetim Kurulu tarafından yoğun çaba harcandığını söyledi.



Akşehir OSB'nin mevcut alanının 115 hektar olduğunu, toplam 56 sanayi parselinin 46 firmaya tahsis edildiğini ifade eden Makascı, şunları kaydetti:



"Halihazırda Akşehir OSB alanında boş parsel bulunmamaktaydı. OSB'nin 35 hektarlık ilave alanı içerisinde yer alan Hazine arazisinin Akşehir OSB'ye devredilmesi önem teşkil etmekteydi. Genişleme alanı için bütün izin ve ruhsatlar tamamlanarak, ilave alanının imar planı onaylanmış olup, buna göre 37 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuş, bu parseller içinde 20 adet yeni yatırımcı firma yatırım yeri için başvuruda bulunmuştur. OSB'ye yapılan yeni başvuru yatırımları tamamlandığında 2-3 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir."



Makascı, OSB ilave alanı için destek veren Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

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