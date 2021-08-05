Akşehir OSB için demiryolu çalışmaları - Son Dakika

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen malların hızlı ve ekonomik olarak alıcılarına ulaştırılması amacıyla Gözpınarı Mahallesi'ndeki eski istasyon binasında yapılacak yükleme noktası için inşaat çalışmaları başlıyor

Konuyla ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firmanın idarecileri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir OSB Başkan Vekili ve Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra ile birlikte Gözpınarı Mahallesi'ndeki eski istasyon binası önünde inceleme yaptı.

İncelemeler sırasında Ulaştırma Bakanı ve Devlet Demiryolları Genel Müdürüne teşekkür eden Belediye Başkanı Akkaya, "Bu yükleme merkezinde Organize Sanayimizde üretilen, imal edilen ürünler demiryoluyla, çok uygun şartlarda ve fiyatlarda Konya Lojistik merkezine taşınacak Oradan da limanlara ulaştırarak ihracat noktasında yurt dışına gönderilmiş olacak. Bu yükleme merkezimiz, organizedeki sanayicilerimiz için olmazsa olmaz bir şey. Onların ihracatını çok ciddi anlamda patlatacak, ateşleyecek bir konu." dedi.