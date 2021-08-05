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Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor - Son Dakika

Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor

05.08.2021 09:56
Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir ilçesindeki Perşembe Pazarı alanının üstünün kapatılması için inşaat çalışmaları başladıKonya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yaklaşık 6 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Pazar yerinde, pazarcı esnafının...

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir ilçesindeki Perşembe Pazarı alanının üstünün kapatılması için inşaat çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yaklaşık 6 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Pazar yerinde, pazarcı esnafının kış aylarında kar, yağmur, çamur ve soğuk, yaz aylarında ise güneş, toz ve sıcak gibi olumsuz hava şartlarından etkilenmeyeceği, daha sağlıklı bir alışveriş ortamında alışveriş yapılması sağlanacak.

Akşehir'deki ekonomik faaliyetlerin canlanmasını sağlamak üzere, geleneksel, yöresel, organik ürünlerle, el emeği ürünlerinde satışının yapılabileceği modern kapalı pazar yeri inşaatı çalışmalarını Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Perşembe Pazarımızda Büyükşehir Belediyemizin yatırım programı kapsamında kapalı pazar yeri yapımı için çalışmalar başladı. Pazar yeri arsası Akşehir Belediyemizce tahsis edildi. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da 6 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip olacak olan yeni pazar yeri inşaatının da çalışmaları başlamış oldu. Ben pazar yeri inşaatından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beye çok teşekkür ediyorum, yine emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyemizin yetkililiklerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor, Ocak ayına bitmesi hedefleniyor" dedi.

Geçici pazar yeri için 20 bin metrekarelik alana beton parke döşeniyor

Pazar yeri inşaatı sürerken pazar yeri esnafının ve vatandaşların mağdur olmaması için geçici bir pazar yeri oluşturduklarını da belirten Başkan Akkaya, "Pazar inşaatımız devam ederken inşaat çalışmalarında etkilenen pazarcılarımız içinde nerede faaliyet göstersin noktasında anket yaptık. Pazarcı esnafımızla istişare yaptık. Buradan faydalanın halkımızla istişare ettik. Bu istişareler sonucunda Öğretmenevinin yanında, Vergi Dairesi Müdürlüğünün hemen alt taraftaki alana bir pazar yeri hazırlıyoruz. Geçici pazaryerimizde kilit taşı döşemesi bitmek üzere, o bittiği zaman da burada faaliyet gösteren sebzeci ve meyveci esnafımızla, yine köyden gelen üretici çiftçilerimizde o yeni düzenlediğimiz alanda 15-20 güne kadar hizmet vermeye başlamış olacaklar. Ben Akşehirimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akşehir Belediyesi tarafından inşaat süresince pazarcı esnafının daha uygun şartlarda satış yapabilmesi ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için Perşembe Pazarı yanındaki 20 bin metrekarelik alana beton parke döşenerek geçici süreliğine Pazar alanı oluşturuldu. - KONYA

Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor
Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor
Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Akşehir, İnşaat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akşehir Perşembe Pazarının üzeri kapatılıyor - Son Dakika Ekonomi


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