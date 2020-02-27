Akşehir Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Akşehir Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası sona erdi

9 dakika önce

Akşehir'de 6. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Futbol Turnuvası'nda Yeni Mahalle şampiyon oldu.

Akşehir Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası sona erdi, System.String[]

Akşehir'de 6. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Futbol Turnuvası'nda Yeni Mahalle şampiyon oldu.

İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği Karahüyük Mahallesi'ndeki Akşehir Belediyesi Kapalı Çim Futbol Sahası'ndaki turnuvanın final maçında Yeni mahalle ile Doğrugöz Mahallesi futbol takımları karşılaştı.

Maçı 1-0 kazanan Yeni Mahalle Futbol Takımı şampiyon olurken, Doğrugöz Mahallesi ikinci, Çakıllar Mahallesi'ni 7-2 mağlup eden Altuntaş Mahallesi de turnuva üçüncüsü oldu.

Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde derece alan takımlara kupaları ve madalyaları maçı izleyen ilçe protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı ödül töreninde yaptıkları konuşmalarda, tüm takımları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turnuvanın final maçını, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel,, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ile çok sayıda vatandaş izledi.

Yeni Mahalle, Akşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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