Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Akşehirspor'un yeni teknik direktörü ve transferleri için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Akşehirspor tesislerinde düzenlenen toplantıya, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kulüp Başkanı Mustafa Kanyılmaz, Teknik Direktörü Mehmet Erol ile yeni transfer edilen futbolcular ile kulüp yöneticileri katıldı.

Akkaya, burada yaptığı açıklamada, "İnşallah sizlerin de takımımıza katkısıyla, yeni taze güç ve taze kanla daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Yeni teknik direktörümüzün de katkısıyla ikinci yarıda daha iyi futbol sergileyeceğiz. Her zaman sizlerin yanında ve arkanızdayız. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Akşehirspor'umuzu yalnız bırakmayacak." dedi.

Kulüp Başkanı Mustafa Kanyılmaz da takımda yeni bir yapılanmaya girdiklerini belirterek, "Yeni transferlerimiz ve yeni hocamız olarak sizler takımımıza katıldınız. İnşallah buradan yakalayacağımız sinerji ile güzel sonuçlar alacağız. İnşallah istediğimiz hedefe hep birlikte ulaşırız." ifadesini kullandı.