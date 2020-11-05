Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı - Son Dakika

Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı

05.11.2020 17:10
Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı, System.String[]

KONYA (İHA) – Konya'nın Akşehir ilçesine özgü yapılan 'Akşehir Tandır Kebabı' için coğrafi işaret alındı.

KONYA (İHA) – Konya'nın Akşehir ilçesine özgü yapılan 'Akşehir Tandır Kebabı' için coğrafi işaret alındı.

Akşehir Belediyesi'nin 22 Ekim 2018 tarihinde ilçeye özgü yapılan tandır kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru onaylandı. Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak şehrimize özgü lezzetlerin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvurumuz onaylandı. 10 yıl süreyle verilen bu onayla Akşehir Tandır Kebabımız artık marka haline geldi. İlçemizin tescilli bir markası olarak sunulmaya devam edilecek. Tandır kebabımızın yanı sıra Akşehir Hersesi, Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Tahinli Pidesi içinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurularımızı yaptık" dedi.

Tarihçesi Selçuklulara uzanıyor -

Akşehir Tandır Kebabı, özel etlerin taş fırınlarda közde pişirilmesi ile yapılan yöresel bir lezzet. Tarihçesi Selçuklulara kadar uzanan bu lezzet Selçukname'de 1. Alaaddin Keykubat'ın 1237 yılı Şevval (Mayıs) ayında verdiği bir ziyafette yenilen yemeklerde kebap anlamına gelen 'Biryan' ifadesi ile anılmaktadır. Selçuklu dönemindeki yemekler arasında bile Akşehir Tandır Kebabına atıfta bulunulduğu belirtilebilir. Tandır kebabı ustalığının da 1750'li yıllara kadar dayandığı söylenmektedir. Akşehir Tandır Kebabı; tırnaklı pide üzerine isteğe göre yağsız, orta yağlı veya yağlı olmak üzere satır ile doğranmak suretiyle servis edilir. Akşehir Tandır Kebabı'nın yanında genel olarak kuru soğan, domates ve közlenmiş biber sunumu yapılır. - KONYA

Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı
Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı

Akşehir, Patent, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akşehir Tandır Kebabı için coğrafi işaret alındı - Son Dakika


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