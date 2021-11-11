Akşehir yeni mesire alanı - Son Dakika

Akşehir Belediyesi ilçe sakinlerinin bölgenin doğal güzelliğinden faydalanabileceği yeni bir mesire alanı için çalışmalara başladı.

Vatandaşların kuş sesleri arasında huzur bulacağı, aileleri ile piknik ve yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirebileceği yeni mesire alanında incelemelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada yaptığı açıklamada, "Şu anda Akşehir'imizde Hıdırlık Mesire Alanı'nın altında başlattığımız yeni mesire alanındaki çalışmalarımızı incelemek üzere geldik. Hıdırlık'ta ki çay bahçesi, barbekülü piknik alanı ve yanı başımızdaki Selçuk Parkı'ndan sonra 12 bin metrekarelik alanda, Açıkhava Tiyatromuzun yan tarafında güzel bir şekilde halkımıza hizmet verecek yeni bir mesire alanı yapıyoruz. Bu mesire alanımızdan ateşsiz yani barbeküsüz piknik yapmak isteyen hemşerilerimiz faydalanmış olacaklar. Evde hazırladıkları yiyecek ve içeceklerini, burada tabiatla iç içe, çam ormanlarımızın içerisinde dinlenerek güzel vakitler geçirecekler. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."dedi

Yeni mesire alanında vatandaşların mangal yapmasına izin verilmeyecek, ateşsiz piknik olanı olarak hizmet verecek.