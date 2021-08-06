Akşehir Yeni Otogar binası inşaatı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesinin yatırım programı kapsamında Akşehir ilçesinde yapımına başlanılan yeni otogar inşaatında sona gelindi.

Yeni Otogardaki son durumu görmek için Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte inşaat alanına gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tamamlanan otogar hizmet binasını gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı. Arsası Akşehir Belediyesince tahsis edilen,10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip, 12 perondan oluşan yeni otogar binasının kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Akkaya, "Otogar inşaatımızın binası tamamlandı. Sadece bahçesinin peyzajı, bahçe düzenlemesi ve indirme bindirme peronlarının düzenlenmesi kaldı. Büyükşehir Belediyemizin yatırım programında bu inşaatımız yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendiye Akşehir'imize böyle güzel otogar kazandırdıkları için Akşehir Halkımız adına teşekkür ediyorum. Bu yeni otogarımızın arsası da Akşehir Belediyemiz tarafından verilmişti. İnşallah önümüzdeki aylarda artık Akşehir'imize otogar hizmetleri buradan verilmeye başlayacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. - KONYA