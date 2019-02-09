Akşehir Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu

Akşehir Ziraat Odası Başkanlığına Aziz Bingül yeniden başkan seçildi.

Akşehir Ziraat Odası Başkanlığına Aziz Bingül yeniden başkan seçildi.



Akşehir Kültür Merkezi'nde toplanan Olağan Genel Kurula 45 delegenin tamamı katıldı.



Yapılan oylama sonucunda Bingül'ün listesine 24 oy çıkarken, rakibi Ünal Arslan 21 oy aldı. Oylama sonrasında seçilen meclis üyeleri arasından yönetim kurulu üyeleri belirlendi.





Aziz Bingül Yönetim Kurulu Başkanı olduğu listede asil üyeler şu isimlerden oluştu:





Ali Aynacı, Ahmet Cengiz Yıldız, Hacı İbrahim Yardım, Kazım Uludağ, Ramazan Çetin, Servet Övüt.





Yedek Üyeler ise, Bakan Ayna, Bayram Ali Atik, Engin Aslan, Hacı İbrahim Arslan, Mevlüt Köktürk, Musa Elmas, Ramazan Kılınç'dan oluştu.



Yapılan seçimler sonucunda Akşehir Ziraat Odası'nda Aziz Bingül'ün ikinci dönemi başlamış oldu.

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