Son Dakika Haberleri: Akseki Akşahap Mahallesine Modern Çeşme

Akseki Akşahap Mahallesine Modern Çeşme

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki'nin Akşahap Mahallesi girişine modern bir çeşme yaptırdı.

Akseki Akşahap Mahallesine Modern Çeşme, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki'nin Akşahap Mahallesi girişine modern bir çeşme yaptırdı.

Akşahap Mahalle Muhtarı Yılmaz Öztürk, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından mahalleye yaptırılan çeşmenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduklarını ve mahallenin girişinde bulunan eski çeşmenin yenilenmesini istediklerini belirten Yılmaz, "Mahallemize Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar sıcak asfalt, kilit taş gibi çok güzel hizmetler yapıldı. Mahallemizin her yönden çehresi değişti" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Akseki, Güncel
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