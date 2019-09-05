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Akseki ASAT arızalarına anında müdahale etti

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Akseki'de farklı mahallelerinde meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon arızalarına vakit kaybetmeden müdahale ederek vatandaşın mağdur olmasını engelledi.

Akseki ASAT arızalarına anında müdahale etti, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Akseki'de farklı mahallelerinde meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon arızalarına vakit kaybetmeden müdahale ederek vatandaşın mağdur olmasını engelledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızaları anında gideriyor. Akseki ASAT ekipleri Geriş Mahallesi'nde ana hatta oluşan arızaya anında müdahale ederek arızayı giderdi ve mahallenin suyunu vererek vatandaşın mağdur olmasını engelledi. Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde ise kaptajdan depoya gelen hattın 2 kilometrelik kısmında suyun depoya gelmediğinin bildirilmesi üzere ASAT ekipleri çalışma yaptı. Ekipmanlar ile hattın dinlemesi yapıldı ve problemli kısım bulunarak kesildi. Hattın içinde oluşan saçak temizlenerek yenileme yapıldı. Aynı hat üzerinde yol çalışmasından dolayı kırılan 40 metrelik hat da yenilenerek depoya su verildi. Akseki merkezde ise 150 hanenin etkilendiği kanalizasyon hattında ise onarım yapıldı. Akseki ASAT ekipleri asfaltı keserek yeni boru döşedi ve hattın bağlantısını yaptı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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