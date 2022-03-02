AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ - Son Dakika
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AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ

02.03.2022 11:51

Antalya'nın Akseki ilçesinde elverişsiz hava şartlarından etkilenerek halsiz düşen bir yaban keçisi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Müdürlüğü'ne sığındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde elverişsiz hava şartlarından etkilenerek halsiz düşen bir yaban keçisi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Müdürlüğü'ne sığındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen keçi Antalya Hayvanat Bahçesi'nde tedavi ediliyor.

Antalya'nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda kış şartlarında bitkin düşen bir yaban keçisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne ait Sarıhacılar mevkiindeki Akseki Atıksu Arıtma Tesisi'ne sığındı. Yaban keçisini fark eden ASAT personeli hasta hayvanı tesis içine alarak karnını doyurdu ve ısınmasını sağladı. Kısa süreliğine tesiste misafir edilen sevimli keçi daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavi için Büyükşehir Belediyesi Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aygül Arsun, "Enfeksiyonel bir hastalığa yakalanmış, yüksekten düşme veya herhangi bir darbeye maruz kalmış olabilir. Diğer düşündüğümüz durum ise toksit bir bitki yemiş olması. Hekimlerimiz ilk geldiği günden beri yoğun bir şekilde ilgileniyorlar. Bu ihtimalleri değerlendirerek tedavilerini sürdürüyoruz" dedi.

DOĞAYA SALINACAK

Hayvanat Bahçesi'ne getirilen yaban keçisinin tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip, ait olduğu bölgede doğaya bırakılacak.

AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ
AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ
AKSEKİ ASAT'IN SEVİMLİ MİSAFİRİ YABAN KEÇİSİ

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Kaynak: DHA

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