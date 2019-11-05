Son Dakika Haberleri: Akseki Belediye Başkan'ı Özkan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Akseki Belediye Başkan'ı Özkan'a ziyaret

Akseki Belediye Başkan'ı Özkan'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı ziyaret etti.

Akseki Belediye Başkan'ı Özkan'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı ziyaret etti.

Öz, AK Parti ve MHP İlçe başkanları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek, seçim sürecinde gösterdikleri başarılı çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Ülke genelindeki AK Partili belediye başkanlarına destek olmak için bu tür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Öz, aynı zamanda Cumhur İttifak'ı ile seçimlerin kazanıldığı MHP'li belediyelere de nezaket ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Özkan'dan belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Öz, yapılacak güzel hizmetlere her zaman destek olduklarını ifade etti.

Belediye Başkan'ı Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İbrahim Özkan, AK Parti, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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