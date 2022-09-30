Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti

30.09.2022 09:56
Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Manavgat'ta pazar esnafını ziyaret etti.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Manavgat'ta pazar esnafını ziyaret etti.

Aksekili pazarcı esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Özkan, Akseki bölgesine ait fotoğrafların bulunduğu tablolar hediye etti.

Alışveriş de yapan Özkan, her zaman halkın içinde olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıktık. Pazar yerleri halkımızla buluşmamız açısından önemli. Halkımızı sıkıntılarını, istek ve önerilerini dinliyoruz. Bu gezilerimizin amacı eksiklikleri yerinde tespit etmek. Akseki'de yaşamayan halkımızın da istek ve taleplerini dinlemek. Çünkü bir eksiklik veya sorunu en iyi sorunu yaşayan halkımız bilir."

Programa AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu da katıldı.

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Kaynak: AA

İbrahim Özkan, Hisarcık, Manavgat, Akseki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

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