Akseki Belediye Başkanı Özkan, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Özkan, ilçe merkezindeki kadınlara karanfil dağıtımında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün çok önemli ve özel bir gün olduğunu söyledi.

Kadınların yılda bir kez değil, yılın her günü hatırlanarak baş tacı edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "Dünyada kadın sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Vefakar ve cefakar kadınlarımızın, eşlerimiz ve hanım kardeşlerimiz milletimizin bugünü ve geleceğidir. Yaşamın her anında bizleri onurlandıran,merhametini, sevgisini ve emeğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başımızın tacı tüm kadın kardeşlerimize saygılı olalım, onlarla şiddetin değil, sevginin diliyle konuşalım" diye konuştu.

Etkinliğe, Özkan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.