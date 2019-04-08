Akseki Belediye Başkanı Özkan, Mazbatasını Aldı

Cumhur İttifakı adayı Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Cumhur İttifakı adayı Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, mazbatasını alarak göreve başladı.



Akseki Adliyesi'ndeki mazbata töreninde Özkan, belediye meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını ilçe seçim kurulu yetkililerinden aldı. Törende konuşan Özkan, seçim süresince kendisine destek verenlere ve seçmenlere teşekkür etti. Özkan'ı ailesi, AK Parti ve MHP teşkilatındakiler yalnız bırakmadı.



Mazbata töreninin ardından Özkan, mevcut başkan Mustafa İsmet Uysal'dan görevi teslim aldı. Vatandaşlarla belediye girişinde karşılanan Özkan, burada yapılan duadan sonra belediye meclis toplantı salonuna geçildi.



Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, belediye meclisi toplantı salonunda vatandaşlara yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliğini Akseki'de hayata geçireceklerini söyledi. Özkan, "Bize inanan, güvenen bu halkın beklentisini boşa çıkarmamak için koltuğa oturmadan çalışacağız. Siz de şahit olun, hepinizin önünde söylüyorum vaad ettiğiniz hizmetleri alıncaya kadar Ankara'da vekilimizin kapısının önünde yatacağız. 'Durmak yok yola devam' dedi. - ANTALYA

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