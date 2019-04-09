Son Dakika Haberleri: Akseki Belediye Başkanı Özkan, Mevlit Okutup Yemek Verdi

Akseki Belediye Başkanı Özkan, Mevlit Okutup Yemek Verdi

2 saat önce

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, seçimi kazanması nedeniyle belediye meclis üyeleri ile birlikte mevlit okutup vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Akseki Belediye Başkanı Özkan, Mevlit Okutup Yemek Verdi, System.String[]
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, seçimi kazanması nedeniyle belediye meclis üyeleri ile birlikte mevlit okutup vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Akseki Belediyesine ait Marla Mutfağındaki programa Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla, AK Parti il yönetim kurulu üyesi Şaban Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir, MHP İlçe Başkanı Nuri Şener, daire amirleri ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Akseki halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Özkan, seçim kampanyası süresince yıkıcı değil de yapıcı dil kullandıklarını kaydederek, "Ekibimle, bizimle aynı yolu yürüyen kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnandık ve sadece biz değil Akseki halkı katandı" dedi. Özkan mevlit ve yemek programına katılan vatandaşlara teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:52 Kaynak: İHA

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