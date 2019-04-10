Akseki Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Akseki ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Özkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonundaki toplantıda konuşan başkan Özkan,, tüm amaçlarının Akseki halkına en iyi hizmeti getirmek olduğunu belirterek, "Bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Seçimleri kazanarak burada bulunan tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Akseki halkına hizmet noktasında uyum içerisinde çalışacağımızı düşünüyorum" dedi.

Toplantı daha sonra belediye meclisi, daimi encümen ve komisyonlara görev alacak üyelerin seçimleri yapıldı. Toplantıda, encümen üyeliğine Mehmet Ali Erdoğan ve Mustafa Zengin, Meclis Başkan Vekilliğine Mehmet Ali Erdoğan ve Hakan Çobanoğlu, imar komisyonuna Mehmet Ali Erdoğan, İlyas Sarı, Mehmet Ali Güleç, Mustafa Zengin ve Kemal Başgör, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Mehmet Ali Güleç, Cenk Doğru ve Halil Durna, yapılan kapalı oylama ile seçildiler.

Akdeniz Belediyeler Birliği temsilcisi olarak Mustafa Zengin, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi Mehmet Ali Erdoğan, Tarihi Kentler Birliği temsilciliğine ise Hasan Özdemir seçildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan 2018 yılı faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu okunarak oy çokluğu ile kabul edilirken, Belediyenin 2018 yılı içerisinde 12 milyon 370 bin 422 lira geliri ise 12 milyon 954 bin 326 lira ise giderinin olduğu belirtildi.