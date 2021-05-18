Akseki Belediye Meclisi İsrail'in saldırılarını kınadı - Son Dakika

Daha sonra mecliste AK Parti , CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzaladığı bildiriyle İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.

Toplantıda, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze 'de Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Özkan, Filistin halkına yapılan zulmü kınadığını söyledi.

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