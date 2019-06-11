Akseki Belediye Meclisi Meclis Toplantısı

Akseki
Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı İbrahim Özkan
'ın başkanlığında belediye salonunda yapılan toplantıda, mayıs ayında alınan kararlar yeniden okunarak oy birliğiyle kabul edildi.
İmar komisyonuna sevk edilen ve imar komisyonunun hazırladığı raporlar karara bağlandı.
Toplantıda, yapılması planlanan Akseki Kent Meydanına ilişkin koruma imar değişikliğinin Antalya
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce uygun bulunduğu, Koruma Kurulundan gelen bu dosyanın imar komisyonuna sevk edildiği belirtildi.
Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.