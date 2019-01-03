Son Dakika Haberleri: Akseki Belediyesi Meclis Toplantısı

Akseki Belediyesi Meclis Toplantısı

43 dakika önce

Akseki Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal başkanlığında gerçekleştirdi.

Akseki Belediyesi Meclis Toplantısı, System.String[]
Akseki Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonundaki toplantıda konuşan başkan Uysal, meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2019'un Akseki ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda zabıta memurlarının fazla mesai ücretinin aylık 305 lira olarak ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, belediyenin sözleşmeli kadrosunda çalışan mimar, harita teknikeri ve inşaat teknikerlerinin de sözleşmelerinin uzatılmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Türkiye, İsmet Uysal, Uysal, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek

Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:11:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akseki Belediyesi Meclis Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]