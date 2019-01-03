Akseki Belediyesi Meclis Toplantısı
43 dakika önce
Akseki Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal başkanlığında gerçekleştirdi.
Akseki
Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal
başkanlığında gerçekleştirdi.
Belediye Meclis Salonundaki toplantıda konuşan başkan Uysal, meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2019'un Akseki ve Türkiye
'ye hayırlı olmasını diledi.
Toplantıda zabıta memurlarının fazla mesai ücretinin aylık 305 lira olarak ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, belediyenin sözleşmeli kadrosunda çalışan mimar, harita teknikeri ve inşaat teknikerlerinin de sözleşmelerinin uzatılmasına karar verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:28 Kaynak: AA
Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor
Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek
Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi
İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma