Akseki Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Antalya'da Akseki Belediyesince hazırlanan tatlı ve gıda malzemelerinden oluşan kumanya sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına destekte bulunduklarını söyledi.

Bu doğrultuda belediye tarafından tatlı ve gıda malzemesinin yer aldığı paketler hazırladıklarını belirten Özkan, paketleri, Akseki Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı ve ilçedeki eczanelere dağıttıklarını bildirdi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen mücadeleye kendilerinin de destek olmak istediklerini ifade eden Özkan, "Ufak da olsa katkımız olsun düşüncesi ile ilçemizdeki sağlık müdürlüğü bünyesinde kurumlara ve personellere bugün itibariyle ikramlar gönderdik." dedi.

Zabıta ekipleri de ikramları götürdükleri sağlık çalışanlarını alkışladı. Belediye ekiplerine teşekkür eden sağlık çalışanları da memnuniyetini dile getirdi.