Akseki Belediyesi'ne yol süpürme aracı hibe edildi - Son Dakika

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Akseki Belediyesi'ne yol süpürme aracı hibe edildi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Akseki Belediyesine hibe edildiği bildirilen yol süpürme aracı hizmete başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Akseki Belediyesine hibe edildiği bildirilen yol süpürme aracı hizmete başladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Akseki halkı adına teşekkür etti.
Özkan, "Bir çok temizlik aparatının da olduğu aracımız vakumlu yol süpürme aracı olduğundan cadde ve sokaklarımız sorunsuz temizlenecek. Aracımız ilçemizin temizliği açısından önemli bir ihtiyaçtı. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.
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