Akseki Belediyesi'ne yol süpürme aracı hibe edildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Akseki Belediyesine hibe edildiği bildirilen yol süpürme aracı hizmete başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Akseki halkı adına teşekkür etti.

Özkan, "Bir çok temizlik aparatının da olduğu aracımız vakumlu yol süpürme aracı olduğundan cadde ve sokaklarımız sorunsuz temizlenecek. Aracımız ilçemizin temizliği açısından önemli bir ihtiyaçtı. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.