Akseki Belediyesi yol bakım çalışması başlattı
1 saat önce
Akseki Belediyesi Fen işleri ekipleri, fırtına ve yağmur nedeniyle hasar gören mahalle yollarında onarım çalışması başlattıAkseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ilçede fırtına ve yağmurda hasar gören bölgeyi ekipleriyle incelediklerini ardından da onarım...
Akseki Belediyesi Fen işleri ekipleri, fırtına ve yağmur nedeniyle hasar gören mahalle yollarında onarım çalışması başlattı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:04 Kaynak: İHA
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ilçede fırtına ve yağmurda hasar gören bölgeyi ekipleriyle incelediklerini ardından da onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Akseki belediyesine ait mahalle yollarında yağmur ve sel nedeniyle yolların onarımlarına yaptıklarını belirten Özkan, "Fen işleri ekiplerimiz yol bakım onarım ve şarampol temizlik çalışmaları başlattı. Sırasıyla tüm mahallelerimizdeki mahalle içi yollarda çalışma yapacağız" dedi. - ANTALYA
Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu
Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Gurbetçi genç kızı ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrıldı