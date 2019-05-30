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Akseki Belediyesi yol bakım çalışması başlattı

1 saat önce

Akseki Belediyesi Fen işleri ekipleri, fırtına ve yağmur nedeniyle hasar gören mahalle yollarında onarım çalışması başlattıAkseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ilçede fırtına ve yağmurda hasar gören bölgeyi ekipleriyle incelediklerini ardından da onarım...

Akseki Belediyesi yol bakım çalışması başlattı, System.String[]
Akseki Belediyesi Fen işleri ekipleri, fırtına ve yağmur nedeniyle hasar gören mahalle yollarında onarım çalışması başlattı

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, ilçede fırtına ve yağmurda hasar gören bölgeyi ekipleriyle incelediklerini ardından da onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Akseki belediyesine ait mahalle yollarında yağmur ve sel nedeniyle yolların onarımlarına yaptıklarını belirten Özkan, "Fen işleri ekiplerimiz yol bakım onarım ve şarampol temizlik çalışmaları başlattı. Sırasıyla tüm mahallelerimizdeki mahalle içi yollarda çalışma yapacağız" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:04 Kaynak: İHA
İbrahim Özkan, Akseki, Güncel
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