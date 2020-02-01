Akseki Belediyesine yeni hizmet araçları alındı - Son Dakika
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Akseki Belediyesine yeni hizmet araçları alındı

6 saat önce

Akseki Belediyesi ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için 7 hizmet aracı satın aldı.

Akseki Belediyesine yeni hizmet araçları alındı, System.String[]

Akseki Belediyesi ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için 7 hizmet aracı satın aldı.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü garajında düzenlenen programa Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Akseki AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir, Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erdoğan ve belediye personeli katıldı.

Başkan Özkan, Akseki Belediyesi'nin araç filosunun genişlediğini, hizmet kalitesinin arttığını söyledi.

Yeni hizmet araçlarıyla vatandaşların sorunlarına anında müdahale edebileceklerini belirten Özkan, "Hizmet filomuza çöp kamyonu, süpürme aracı, midibüs, kamyon, greyder, kamyonet ve arazi aracı kazandırdık. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü, İbrahim Özkan, AK Parti, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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