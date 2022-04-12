Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi - Son Dakika
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Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

12.04.2022 11:49

Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı.

Mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan ve her yıl turistleri ağırlayan bölge, meyve vermeye hazırlanan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklendi.

Sert geçen kışın ardından renklenen kent, dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, görsel şölen sunan badem ağaçlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşların da Hüsamettin Mahallesi'nde kuzu ve oğlaklarını çiçek açan meralarda otlatması dikkati çekti.

Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi
Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi
Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi
Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi

YORUMLAR
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Çiçek açan meyve ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu Çiçek açan meyve ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu (DRONE) Göynük'te kızılcık ağaçları çiçek açtı (DRONE) Göynük'te kızılcık ağaçları çiçek açtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akseki, çiçek açan meyve ağaçlarıyla renklendi - Son Dakika


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