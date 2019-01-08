Akseki'de 30 Mahalle Yolu Kapandı, Alacabel'de Kar Kalınlığı 1,5 Metre Oldu

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Alacabel mevkisinde kar kalınlığı, 1,5 metreye ulaşırken, Antalya- Konya yolunda ise ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı, 35 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 30 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesi'ne ait 13 iş makinesiyle yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar yağışı Antalya- Konya yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki- Seydişehir yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı, 1,5 metreye ulaşırken, bölgede kazalar meydana geldi. Ekipler, yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların çekilmesi için de çalışma yapıldı. Antalya- Konya yoluna zincirsiz ve ağır tonajlı araçların çıkarılmasına izin verilmiyor.



- Antalya

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