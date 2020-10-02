Akseki'de 750 sülün doğayla buluştu - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde 750 sülün doğaya salındı.

Yaban hayatın korunması ve yaşam ortamlarının geliştirilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkısıyla ilçeye getirilen sülünler, düzenlenen programla tabiatla buluşturuldu.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu, mahalle muhtarları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelinin katıldığı etkinlikte, 750 sülün ava kapalı bir alanda doğaya bırakıldı.

Erkekleri çok renkli, kuyruğu uzun olan ve habitat olarak sulak alanlar veya akarsu kenarına yakın açık araziler, ağaçlıklar orman kenarlarındaki arazileri tercih eden sülünlerin, başta kene ve böcekler olmak üzere tohum, kök, tahıl ürünleriyle beslendikleri kaydedildi.