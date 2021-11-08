Akseki'de adaçayı hasadı yapılıyor - Son Dakika

Akseki'de adaçayı hasadı yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki Sinanhoca Mahallesi'nde üreticilere hibe edilen adaçayı fideleri hasat edilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz ayında çiftçilere fide desteği verilmişti. Akseki'de tarımsal tüketime yönelik ihtiyacın büyük bölümünü karşılayan Sinanhoca Mahallesi'nde adaçayı fideleri üreticiye dağıtılarak toprakla buluşturulmuştu.

ADAÇAYLARI HASAT EDİLİYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri tarafından tıbbi aromatik bitkilerin yetişme koşulları ve üretimi konusunda üreticilere eğitim de verildi. Üreticiler, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve alternatif ürün oluşturmak adına adaçayı fidelerini özenle yetiştirdi. Aksekili üreticilerin yetiştirdiği adaçayı fidelerinin şimdi ise hasadı yapılmaya başlandı. Hasadı yapılan adaçayları çiftçilerin aile ekonomilerine de kaktı sağlayacak.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Sinanhoca Mahallesi üreticileri tarımı ve üreticiyi destekleyen projeler ürettiği için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederken, "Adaçayı sağlık açısından çok faydalı. Kışın özellikle soğuk algınlığına iyi geliyor. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla adaçayı ekimi gerçekleştirmiştik. Şimdi hasadını yaptık. Alternatif bir gelir olacak" dedi.

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