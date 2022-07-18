Son dakika haberi! Akseki'de art arda çıkan 3 yangın söndürüldü

Akseki ilçesinde, üç ayrı noktadaki orman ve makilik alanda art arda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Büyükalan Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sürerken Çimi Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın makilikte de yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, bu yangını da söndürdü.

Aynı saatlerde Demirciler Mahallesi'ndeki makilikte de yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangın alanında soğutma çalışması yaptı.

Yangınların çıkma nedeni araştırılıyor.