Akseki'de asfalt çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Akseki'de asfalt çalışması

21.08.2021 21:36
Akseki'de asfalt çalışması

Akseki'de asfalt çalışmasıAntalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Sarıhaliller, Bucakalan ve Belenalan mahalle yollarında bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı.

Akseki'de asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Sarıhaliller, Bucakalan ve Belenalan mahalle yollarında bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollarda yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki ilçesi Sarıhaliller, Bucakalan ve Belenalan mahalle yollarında bakım-onarım, genişletme, altyapı ve asfaltlama işlemleri tamamlandı. Vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talebi üzerine çalışmalarına başlayan Kırsal Hizmetler ekipleri üç mahallede sathi kaplama asfalt işlemlerini tamamladı. Mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine çok çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Akseki'de asfalt çalışması - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
22:13 Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da! 200 milyon euroluk teklif iddiası vardı
21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi
21:41 Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı
20:54 Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı
20:54 Almanya'da bir markette çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var
20:29 İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü
20:24 ABD'den Ukrayna'ya dev bir destek daha! 1.85 milyar dolarlık pakette Patriot da var
20:07 Kasiyer kıza sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan Faslı şahıs sınır dışı edilecek
20:06 Yeni yılın ilk günlerinde toplanıyorlar! İşte 6'lı masada adayın konuşulacağı tarih...
19:29 TBMM harekete geçti! Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 22:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Akseki'de asfalt çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement