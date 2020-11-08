Akseki'de av koruma kontrol semineri düzenlendi - Son Dakika

Akseki ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Şefliğince kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında "Etkin av koruma kontrol" semineri verildi.
İlçe Av Koruma Şefi Mestan Hisarkaya tarafından verilen seminere, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Cevizli ve Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı personeli katıldı.
Seminerde, yaban hayvanlarının morfolojisi, habitatları ve davranış şekilleri, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 2019-2020 Merkez Av Komisyonu Kararları anlatıldı.
Kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelede iş birliği içerisinde hareket edilmesinin, yaban hayvanları açısından çok değerli olduğu bilgisinin paylaşıldığı seminerde, kaçak avcılara verilen cezalar konusunda bilgilendirme yapıldı.
Akseki Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Onur Yaldırak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile iş birliği içerisinde çalışarak ilçe merkezi ve mahallelerde kaçak ava göz açtırmayacaklarını belirtti.
- Kaynak: AA
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