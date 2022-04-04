Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı

04.04.2022 12:42

Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı Sert geçen kışın ardından ilçe merkezi bu defa çiçek açan ağaçlarla beyaza büründüANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte badem ağaçları çiçek açtı.

Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı

Sert geçen kışın ardından ilçe merkezi bu defa çiçek açan ağaçlarla beyaza büründü

ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ile birlikte badem ağaçları çiçek açtı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bu yıl sert geçen kışın ardından yerini güneş aldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ise Torosların eteğinde bulunan Alaçeşme mahallesinde bahçeler ve arazilerde bulunan badem ağaçları beyaza büründü.

"Bu yıl zamanında çiçek açtı"

Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, sert geçen kışın ardından havaların ısınması ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını söyledi. Geçen yıl kış mevsiminin ılıman geçmesinden dolayı Şubat ayının ortalarında açan badem ağaçlarının zamansız açtığını ve donduğunu söyleyen Uluğkay, "Bu yıl badem ağaçları zamanında çiçek açtı. Kışın sert geçmesi ile birlikte badem çiçekleri uyanmamıştı. Bu da çiftçiye yaradı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı çiçekler döküldü. Bir kilo bile badem alamadık. Bu yıl çiçekler zamanında çiçek açtığı için bol miktarda badem olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı
Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı
Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı

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Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akseki'de badem ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


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