Akseki'de bağ evinde yangın
6 saat önce
Yangından görüntüler Vatandaşla röportaj ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:01 Kaynak: AA
Yangından görüntüler
Vatandaşla röportaj ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Güzelsu Mahallesi'ndeki bağ evi olarak kullanılan prefabrikten dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bağ evi kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı