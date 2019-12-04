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Akseki'de bağ evinde yangın

6 saat önce

Yangından görüntüler Vatandaşla röportaj ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yangından görüntüler

Vatandaşla röportaj ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Güzelsu Mahallesi'ndeki bağ evi olarak kullanılan prefabrikten dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından bağ evi kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Akseki'de bağ evinde yangın

Antalya, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:01 Kaynak: AA
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