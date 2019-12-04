Akseki'de bağ evinde yangın

Güzelsu Mahallesi'ndeki bağ evi olarak kullanılan prefabrikten dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Vatandaşla röportaj ANTALYA - Antalya 'nın Akseki ilçesindeki bir bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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