Akseki'de Baharın Müjdecisi Kardelenler Erken Çiçek Açtı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler erken çiçek açtı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler erken çiçek açtı.



Antalya'nın tarihi ve turistik ilçesi Akseki'de hava sıcaklığının artmasıyla baharın müjdecisi olarak tanımlanan kardelen çiçekleri yüzünü erken gösterdi. Özellikle serinliği ve manzarasıyla yaz aylarında birçok ziyaretçiyi çeken Çukurköy Mahallesi kardelen ve değişik çiçeklerle süslendi. Karı delerek çıkan kardelenler havanın sıcak gitmesi nedeniyle karı beklemeden açtı.



Emekli öğretmen Abdullah Kara, genelde mart ayının ortalarına doğru çiçek açan kardelenlerin bu yıl aralık ayında açtığını belirterek, "Bu sene Akseki ve yaylalara çok kar yağmadı. Yüksek kesimler az da olsa karla kaplı ama yaylaların alt kesimlerinde bulunan kesimlerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte mahallemizde kayaların diplerinde rüzgarın etkilemediği kuytularda kardelenler çiçek açtı. Toroslarda baharın müjdecisi sayılan ve mart ayı ortalarında çiçek açan kardelenler, çok erken çiçek açtı. Rengi kar beyazına meydan okuyan, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece soğukta bile ayakta kalmayı başaran kardelenler, bu yıl yüzlerini erken gösterdi" dedi.



Geçmişte Akseki yaylalarından bilinçsizce sökülen ve kaçak yollarla yurt dışına gönderilen kardelenlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alındığını hatırlatan Abdullah Kara, kardelenin özellikle Avrupa ülkelerinde ilaç yapımında ve süs bitkisi olarak kullanıldığına işaret etti. - Antalya

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