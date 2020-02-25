Akseki'de dağ keçileri görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akseki'de dağ keçileri görüldü - Son Dakika

Akseki'de dağ keçileri görüldü

6 saat önce

Akseki ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtilen dağ keçileri görüldü.

Akseki'de dağ keçileri görüldü, System.String[]

Akseki ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtilen dağ keçileri görüldü.

Alacabel mevkisinde bazı dağ keçileri Antalya- Konya kara yolunun kenarındaki kayalıklara indi. Dağ keçileri, yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Hayvanların yoldan geçen araçlardan ürkmedikleri dikkati çekti.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.

Akseki ilçesindeki Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinin avlanılması ve evcilleştirilmesinin yasaklanmasının ardından sayılarının arttığı gözlendi.

Antalya, Akseki, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı
Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli Palandöken'in karlı dağlarında mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:51:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akseki'de dağ keçileri görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]