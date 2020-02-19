Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Akseki ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akseki'de hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Akseki ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükalan Mahallesi'ndeki bir evden halılar ve elektrikli süpürgenin çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin bulunduğu otomobilin plakasını belirledi.

Antalya- Konya kara yolunda yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobildeki H.D, F.S. ve O.B. gözaltına alındı.

Hırsılık olayını gerçekleştirdiklerini kabul eden şüpheliler, şikayetçinin zararını karşıladı.

Şüpheliler H.D, F.S. ve O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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